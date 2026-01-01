Джимми Гривз

Годы жизни
1940-2021
Факт
6 раз становился лучшим бомбардиром высшего дивизиона Англии, что является рекордным достижением в истории английского футбола
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Умер Джимми Гривз. Это рекордсмен по голам в высшем дивизионе Англии
#Джимми Гривз