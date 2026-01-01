Джими Хендрикс

Годы жизни
1942-1970
Инфо
Американский гитарист-виртуоз, певец и композитор
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Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
#музыка