Душан Пашек-младший

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Сын словацкого хоккеиста Душана Пашека
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Как и отец, покончил жизнь самоубийством
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Хоккейная «Братислава» рассказала о гибели своего гендиректора. Он умер через два дня после смерти игрока клуба
#Душан Пашек-младший
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