Хоккейная «Братислава» рассказала о гибели своего гендиректора. Он умер через два дня после смерти игрока клуба

Генеральный директор словацкой «Братислава Кэпиталз» Душан Пашек-младший умер в 36 лет. Об этом клуб написал в своих соцсетях, но не привел данных об обстоятельствах смерти.

Местные СМИ пишут, что он совершил самоубийство. Пашек-младший пропал без вести 4 ноября, а 5 числа его нашли мертвым в Братиславе.

Мотивы возможного самоубийства неизвестны, но оно произошло вскоре после гибели игрока «Братиславы» Бориса Садецки. Он потерял сознание во время матча 30 октября, поступил в реанимацию и через четыре дня умер. Клуб по просьбе семьи Садецки не раскрыл причины гибели игрока.