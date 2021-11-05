Душан Пашек-младший
Хоккейная «Братислава» рассказала о гибели своего гендиректора. Он умер через два дня после смерти игрока клуба
05 ноября, 16:41
Генеральный директор словацкой «Братислава Кэпиталз» Душан Пашек-младший умер в 36 лет. Об этом клуб написал в своих соцсетях, но не привел данных об обстоятельствах смерти.
Местные СМИ пишут, что он совершил самоубийство. Пашек-младший пропал без вести 4 ноября, а 5 числа его нашли мертвым в Братиславе.
Мотивы возможного самоубийства неизвестны, но оно произошло вскоре после гибели игрока «Братиславы» Бориса Садецки. Он потерял сознание во время матча 30 октября, поступил в реанимацию и через четыре дня умер. Клуб по просьбе семьи Садецки не раскрыл причины гибели игрока.
- Пашеку-младшему было 36 лет. До административной работы он был хоккеистом. Это сын Душана Пашека-старшего – бывшего игрока сборной Чехословакии, серебряного призера Олимпиады-1984.
- Душан-старший умер в 37 лет в 1998 году. Причиной его смерти считается самоубийство.
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