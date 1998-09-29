Дмитрий Шугаев

Дата рождения
29 сентября 1998 г.
Инфо
Российский хоккеист, вратарь
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У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)