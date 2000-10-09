Дмитрий Рашевский

Дата рождения
9 октября 2000
Инфо
Форвард ХК "Динамо"
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Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ
#Россия (х)