Чжоу Гуаньюй

Дата рождения
30 мая 1999 г.
Факт
1-й китайский гонщик в истории Формулы 1
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Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй