Crazy Frog

Инфо
Компьютерный анимационный персонаж, созданный в 2002-2003 гг.
Создатель
Эрик Вернквист (Швеция)
Лента
Материалы
Как появился Crazy Frog. Почему он изображал мопед? Кто и зачем возрождает его сейчас? И главное: куда делся нарисованный пенис?
#Crazy Frog