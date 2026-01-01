Чоршанбе Чоршанбиев

Год рождения
1995
Факт
Первый профессиональный бой провел в России — в 2016 г.
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MMA
Суд постановил выслать из России бойца ММА Чоршанбиева за нарушение миграционных законов
#Чоршанбе Чоршанбиев