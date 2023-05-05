ЧМ-2023

Дата проведения
5 — 21 мая 2023
Факт
8-й чемпионат мира который состоится в России
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Хоккей
Организаторы ЧМ по хоккею в Петербурге представили логотип турнира. Он вдохновлен русским авангардом
#ЧМ-2023