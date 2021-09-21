ЧМ-2023
Организаторы ЧМ по хоккею в Петербурге представили логотип турнира. Он вдохновлен русским авангардом
3 часа назад
Логотип чемпионата мира 2023 года представили на мероприятии в Петербурге. В нем участвовали руководители Федерации хоккея России и власти города.
Организаторы заявили, что лого вдохновлено русским авангардом. На эмблеме изображена фигура, напоминающая силуэт с картины Казимира Малевича «Спортсмены». Так создатели выразили «дань уважения славным российским традициям в искусстве, хоккею и статусу культурной столицы России».
- ЧМ пройдет в Петербурге в мае 2023 года. Состав участников пока неизвестен, но Россия точно выступит на турнире как хозяйка.
- Русский авангард объединяет несколько направлений в искусстве (в основном в живописи). Казимир Малевич традиционно ассоциируется с супрематизмом – направлении, в основе которого лежит изображение простейших геометрических фигур.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые