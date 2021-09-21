ЧМ-2023
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#ЧМ-2023

Организаторы ЧМ по хоккею в Петербурге представили логотип турнира. Он вдохновлен русским авангардом

3 часа назад

сайт Федерации хоккея России

Логотип чемпионата мира 2023 года представили на мероприятии в Петербурге. В нем участвовали руководители Федерации хоккея России и власти города.

Организаторы заявили, что лого вдохновлено русским авангардом. На эмблеме изображена фигура, напоминающая силуэт с картины Казимира Малевича «Спортсмены». Так создатели выразили «дань уважения славным российским традициям в искусстве, хоккею и статусу культурной столицы России».

«Спортсмены» (1928-1932), Казимир Малевич

сайт Русского музея

  • ЧМ пройдет в Петербурге в мае 2023 года. Состав участников пока неизвестен, но Россия точно выступит на турнире как хозяйка.
  • Русский авангард объединяет несколько направлений в искусстве (в основном в живописи). Казимир Малевич традиционно ассоциируется с супрематизмом – направлении, в основе которого лежит изображение простейших геометрических фигур.
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Источник:
сайт Федерации хоккея России
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