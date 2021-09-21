Организаторы ЧМ по хоккею в Петербурге представили логотип турнира. Он вдохновлен русским авангардом

Логотип чемпионата мира 2023 года представили на мероприятии в Петербурге. В нем участвовали руководители Федерации хоккея России и власти города.

Организаторы заявили, что лого вдохновлено русским авангардом. На эмблеме изображена фигура, напоминающая силуэт с картины Казимира Малевича «Спортсмены». Так создатели выразили «дань уважения славным российским традициям в искусстве, хоккею и статусу культурной столицы России».