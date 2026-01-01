ЧМ-1962

Место проведения
Чили
Победитель
Бразилия (2-й раз в истории)
Лента
Материалы
Льву Яшину за год до «Золотого мяча» разбивали стекла в квартире и подбрасывали записки с оскорблениями
#Лев Яшин