Ровшан Аскеров

Дата рождения
4 мая 1972 г.
Инфо
Российский журналист, участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?»
Лента
Материалы
Чем Ровшан Аскеров известен в «Что? Где? Когда?»: посылал Друзя на фиг, первым побеждал и проигрывал 6:0, Козлов называл его подлецом
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#Ровшан Аскеров
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