Честер Сити

Дата основания
2010 г.
Факт
Основан объединением болельщиков City Fans United после ликвидации обанкротившегося «Честер Сити»
Лента
Материалы
Уникальный стадион Великобритании: прямо через него проходит граница Англии и Уэльса. Из-за этого клуб одновременно и нарушает ковидный закон, и нет
#Англия