чемпионат Венесуэлы

Дата основания
1921 г.
Наиболее титулованный клуб
Каракас (12)
Лента
Материалы
В Венесуэле команда пропустила гол и сразу же забила с центра поля, пока вратаря не было в воротах. После матча он покинул клуб
#чемпионат Венесуэлы