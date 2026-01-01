чемпионат Парагвая

Дата основания
1906 г.
Наиболее титулованный клуб
Олимпия (45 титулов)
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Клуб проиграл чемпионство, потому что вратарь тащил по земле соперника, а вместо него в ворота встал полевой и пропустил два гола. Что, блин?
#чемпионат Парагвая