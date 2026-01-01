чемпионат Литвы

Основание
1922 год.
Самый титулованный клуб
ФБК Каунас (10)
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Уже 11 стран – японец Хонда остается главным путешественником футбола. Теперь он переехал в литовский город на 35 тысяч жителей
#Кейсуке Хонда