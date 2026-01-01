Бумер

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Российский фильм 2003 г. в жанрах боевик, криминальная драма и роуд-муви
Режиссер
Петр Буслов
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Секреты фильма «Бумер»: члены команды погибли в ущелье с Бодровым, на самом деле было пять машин, BMW отказал в помощи
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#Бумер
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