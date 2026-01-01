Брек Ши

Дата рождения
28 февраля 1990 г.
Факт
Вызывался в сборную США
Лента
Материалы
Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся и холодно выкинул ее в урну: в детстве возился с домашними змеями
#Интер Майами