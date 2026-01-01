Брайан Джонс

Годы жизни
1942-1969
Инфо
Основатель, гитарист, мультиинструменталист и бэк-вокалист британской рок-группы The Rolling Stones
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Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
#музыка