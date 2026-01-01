Мурат Гассиев

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Бокс
Гассиев сломал руку. Его бой против украинца Руденко отменен
#Мурат Гассиев
Бокс
Гассиев дебютировал в супертяжелом весе. Он не дрался с 2018 года, когда проиграл Усику
#Мурат Гассиев