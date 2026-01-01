Бобби Макферрин

Дата рождения
11 марта 1950 г.
Достижения
10-кратный лауреат премии «Грэмми»
Лента
Материалы
Песню Don’t Worry, Be Happy поет не Боб Марли – ее автор вдохновился эзотериком, все написал за 40 минут и без инструментов
#музыка