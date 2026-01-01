Билли Гилмор

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Шотландец Гилмор заболел коронавирусом. Он стал лучшим игроком матча против Англии
#Евро-2020
Футбол
Билли Гилмор признан лучшим игроком матча с Англией. Это была его первая игра за Шотландию в старте
#Билли Гилмор