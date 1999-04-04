Даниил Серохвостов

Дата рождения
4 апреля 1999 г.
Факт
Родился в семье тренеров
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Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022