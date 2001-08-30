Бен Ворман

Дата рождения
30 августа 2001 г.
Факт
Воспитанник "Кембридж Юнайтед"
Лента
Материалы
Гол из «Убойного футбола» – в третьей лиги Англии. Игрок подбросил мяч в воздухе, сам себе сделал пас и пробил в девятку 💥
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#Англия
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