Елена Левченко

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Баскетбол
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
#Елена Левченко
Баскетбол
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
#Елена Левченко
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