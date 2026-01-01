Блэйк Гриффин

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Баскетбол
«Бруклин» объявил о переходе Блэйка Гриффина. Теперь он одноклубник Хардена, Ирвинга и Дюрэнта
#Блэйк Гриффин
Баскетбол
Гриффин договорился с «Детройтом» о выкупе контракта
#Блэйк Гриффин