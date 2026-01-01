Яннис Адетокунбо

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Баскетбол
Адетокунбо реализовал 16 из 16 бросков в Матче всех звезд и стал первым игроком в истории с такой результативностью
#Яннис Адетокунбо
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Nike установила баскетбольное кольцо на Олимпе в честь первого грека, выигравшего титул MVP в НБА
#Яннис Адетокунбо