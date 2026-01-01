Артур Чапарян

Дата рождения
29 ноября 1993 г.
Инфо
Российский стендап-комик
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Каким получился сольный концерт Артура Чапаряна – 50 минут наблюдений о неловкости и стереотипах вокруг нас
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#Артур Чапарян
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