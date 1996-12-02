Анита Альварес

Дата рождения
2 декабря 1996 г.
Инфо
Американская артистка и синхронистка
Лента
Материалы
Синхронистка потеряла сознание под водой и пошла на дно бассейна: чтобы ее спасти, тренер нырнула за ней
#Андреа Фуэнтес