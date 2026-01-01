Андреа Фуэнтес

Дата рождения
7 апреля 1983 г.
Инфо
Испанская спортсменка-синхронистка
Лента
Материалы
Синхронистка потеряла сознание под водой и пошла на дно бассейна: чтобы ее спасти, тренер нырнула за ней
#Андреа Фуэнтес