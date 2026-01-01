Антон Митрюшкин

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Футбол
Митрюшкин уйдет из «Фортуны», ни разу не сыграв за нее за сезон
#Антон Митрюшкин
Футбол
Митрюшкин перешел в «Фортуну»
#Антон Митрюшкин