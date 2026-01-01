Антон Дьяков

Дата рождения
1 марта 1980 г.
Инфо
Российский режиссер
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Материалы
Фильм от России попал на «Оскар»-2022 – короткометражка «Боксбалет». Она про любовь боксера и балерины на фоне исторических эпох
#Оскар-2022