Анатолий Алябьев

Годы жизни
1951-2022
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион (1980)
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Биатлон
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Ему было 70 лет
#Анатолий Алябьев