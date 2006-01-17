Анастасия Шаботова

Дата рождения
17 января 2006 г.
Достижения
2-кратная чемпионка Украины
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Материалы
Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание