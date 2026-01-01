Amazon

Инфо
Американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений
Дата основания
5 июля 1994 г.
Лента
Материалы
Что мы знаем про сериал по «Властелину колец»: 22 центральных персонажа, больше миллиарда долларов, темнокожие гномы, харфуты вместо хоббитов
#Властелин колец