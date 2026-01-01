Альваро Гонсалес

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Футбол
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
#Альваро Гонсалес
Футбол
Игрок «Марселя» получил 2 млн сообщений с угрозами после стычки с Неймаром
#Альваро Гонсалес
Футбол
Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча за плевок в сторону игрока «Марселя»
#Анхель Ди Мария
Футбол
Неймар снова раскритиковал Гонсалеса: «Тебе не хватает мужества. Не уважаю тебя, расист»
#Неймар