Альпинизм

Дата возникновения
1786 г.
Факт
С 2012 года в странах СНГ начали проводить мировой чемпионат по спортивному альпинизму
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Группа альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за непогоды. Пять человек погибли, 14 спасли
#Альпинизм