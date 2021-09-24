Альпинизм
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#Альпинизм

Группа альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за непогоды. Пять человек погибли, 14 спасли

5 часов назад

19 альпинистов запросили помощь при восхождении на Эльбрус на высоте 5400 метров. МЧС по Кабардино-Балкарии получило запрос вечером 23 сентября.

Операция продолжалась несколько часов, 14 человек спасли, пятеро погибли. РЕН ТВ пишет, что все участники группы были россиянами.

Один из участников восхождения сказал, что погода резко ухудшилась. Гиды организовали спуск, разделив группу, но один альпинист сломал ногу. Тогда спуск замедлился.

Порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду, температура опускалась до -20 градусов Цельсия, шел мокрый снег, видимость не превышала одного метра. Всего в операции участвовали 69 человек и 16 единиц техники.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм МЧС по Кабардино-Балкарии
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