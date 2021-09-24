Группа альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за непогоды. Пять человек погибли, 14 спасли

Один из участников восхождения сказал, что погода резко ухудшилась. Гиды организовали спуск, разделив группу, но один альпинист сломал ногу. Тогда спуск замедлился.

Порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду, температура опускалась до -20 градусов Цельсия, шел мокрый снег, видимость не превышала одного метра. Всего в операции участвовали 69 человек и 16 единиц техники.