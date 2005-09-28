Алексей Рохас Федорущенко

Дата рождения
28 сентября 2005
Факт
Имеет колумбийское и российское гражданство
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В «Арсенале» есть русский вратарь с чудесным именем – Алексей Рохас Федорущенко. Он может играть за Россию и еще две сборные
#Алексей Рохас Федорущенко