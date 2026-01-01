Алексей Пиманов

Дата рождения
9 февраля 1962 г.
Инфо
Советский и российский режиссер, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий
Лента
Материалы
Мы посмотрели фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про «Динамо» в Британии 45-го: англичане угрожают и плетут интриги – от режиссера «Крыма»
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#Динамо
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