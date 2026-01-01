Алексей Панин

Дата рождения
10 сентября 1977 г.
Достижения
Обладатель Государственной премии РФ
Лента
Материалы
Материалы
Секреты фильма «Жмурки»: трупы в морге вздрагивали от выстрелов, Панин озвучен голосом Гальцева и не терпел Дюжева
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#Алексей Балабанов
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