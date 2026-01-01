Александр Хютте

Дата рождения
29 сентября 1988 г.
Достижения
Победитель Командного чемпионата Европы в 2011 году
Лента
Новости
Легкая атлетика
Бывший чемпион России по бегу задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками. С 2015-го у него был бан за употребление запрещенных препаратов
#Александр Хютте