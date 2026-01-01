Акмал Хожиев

Достижения
Чемпион ММА
Факт
В 2017 г. закончил факультет авиаперевозок и аэропортов в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации
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Боец ММА Хожиев арестован в США из-за убийства врача. СМИ утверждают, что они спорили о вакцине от ковида
#Акмал Хожиев