Абдулкерим Эдилов

Дата рождения
25 ноября 1991 г.
Достижения
Чемпион России по комплексному единоборству, чемпион мира по универсальному бою
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Материалы
Тренер детей Кадырова победил боксера из Ганы нокаутом на 43-й секунде. Зрители обсуждают, не упал ли он еще до удара
#Абдулкерим Эдилов