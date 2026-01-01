Жереми Доку

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Футбол
Рейна, Мусиала, Педри – претенденты на приз лучшему молодому игроку года
#Джованни Рейна
Футбол
«Ренн» подписал 18-летнего игрока сборной Бельгии за 26 миллионов
#Жереми Доку