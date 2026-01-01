Виталий Лисакович

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Футбол
Лисакович впервые вышел в старте за «Локомотив». И сразу забил дебютный гол
#Виталий Лисакович
Футбол
«Локо» не заявил Лисаковича на 1-й тур РПЛ из-за проблем с интернетом в Белоруссии
#Виталий Лисакович
Футбол
«Локомотив» подписал Лисаковича
#Виталий Лисакович