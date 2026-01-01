Вячеслав Подберезкин

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Подберезкин вернулся в «Урал» и забил «Краснодару». Его первый гол в РПЛ был в таком же матче
#Вячеслав Подберезкин
Футбол
Подберезкин перешел из «Рубина» в «Урал»
#Вячеслав Подберезкин