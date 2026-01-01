Салима Мукансанга

Инфо
Футбольный судья из Руанды
Факт
1-я женщина-судья в истории Кубка Африки
Лента
Новости
Последние новости
Футбол
Салима Мукансанга стала первой женщиной-арбитром в истории Кубка Африки
#Кубок Африки
Все новости