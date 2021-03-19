Максим Барсов
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Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче РПЛ со счетом 5:0. В концовке матча на поле вышел нападающий Максим Барсов и забил свой первый гол в Премьер-лиге.
Он играет за «Сочи» с момента образования клуба – с 2018 года. Тот сезон он провел с командой в ФНЛ, где стал лучшим бомбардиром с 19 голами. По итогам того розыгрыша «Сочи» вышел в РПЛ, но Барсов дебютировал в лиге только в феврале 2021-го.
- Он получил разрыв крестообразной в мае 2019-го года – незадолго до выхода «Сочи» в РПЛ.
- С тех пор он перенес четыре операции и дебютировал в лиге через 672 дня после травмы.
В 2021 году Барсов уже забивал за «Сочи», но только на сборах и в играх за молодежную команду. Гол «Тамбову» стал для него первым за основу в официальном матче после возвращения.
Пока он сыграл в РПЛ в трех матчах, проведя в общей сложности 46 минут на поле. Во всех играх он выходил на замену.
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